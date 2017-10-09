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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

09 Ekim 2017 05:13

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA
Beyoğlu\'nda bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yangın, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında binanın üst katların da bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi.
Bir görgü tanığı, \"Biz yandaki oteldeydik odaları kontrol ederken arka tarafta bir yangın gördük. Hemen binanın yanındaki diğer otele geçtik, uyarmak için odaları gezdik kimseyi bulamadık. Tekrardan yanan binaya girdik, üst katlara duman yüzünden çıkamadım, üst katlara doğru çok duman yükselmişti, en alt kata kadar kapıları yumrukladım herkes aşağıya indi fakat yaşlı bir teyzeyi, amcayı ve bir genci itfaiye kurtardı.\" dedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Yangın olan bina
Vatandaşların kurtarılması
Etrafı kaplayan dumanlar
İtfaiye ekiplerin çalışmaları
 Kurtarılanların Ambulans ta tedavi edilmesi
Röportaj
Genel ve detaylar


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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