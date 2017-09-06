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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI...

  İhsan YALÇIN / İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda  kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi göz

06 Eylül 2017 19:02

 

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyoğlu\'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda  kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. 
Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyon bölgesinde polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi. 

DİDİK DİDİK ARADILAR
Polis ekipleri baskın yapılan evlerde didik didik arama yaptı. Hacı Mehmet Efendi Mahallesi Şeyh Veli Sokak\'taki operasyon düzenlenen adresde bir miktar kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Baskın yapılan diğer adreslerde de uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlarda 1\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü:
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-2 adrese baskın
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Ele geçirilen tabancalar
-Polis helikopterinden detay
-Genel ve detaylar

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