T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA KORKUTAN YANGIN...

* Dumandan etkilenen genç uzun süre kendine gelemedi

15 Nisan 2018 18:44

* Dumandan etkilenen genç uzun süre kendine gelemedi. 

Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı yer yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.
Yangın saat 14.00 sıralarında çıktı.Beyoğlu Talimhane Aydede Caddesi\'nde madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı boş alandan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürülürken, dumandan etkilenen kişi kurtarılarak güvenli alana alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kaldığı alandan çıkarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Yanan alandan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Dumandan etkilenen kişi
-Genel ve detaylar
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DumandanKamera Ersan SANDHA BeyoğluYangınBeyoğlu Talimhane Aydede CaddesiGörüntü Dökümü Yanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24