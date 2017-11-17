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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA BİR HAMAMDA UYUŞTURUCU BASKINI (1)

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Beyoğlu'nda polis, özel harekât ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonları gerçekleştiriyor

17 Kasım 2017 20:22

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Beyoğlu\'nda polis, özel harekât ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonları gerçekleştiriyor. Polis, bazı apartman ve işyerlerine girerek aramalar yapıyor.  Narkotik köpekleri de aramalarda hazır bulunduruluyor. Polisin girdiği bir hamamda 1 miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Özel harekâtçılar 
-Polisin aramaları
-Bir binanın kapısının kırılması
-Ele geçirilen uyuşturucu
-Hamamdan içinden çıkan uyuşturucu ve tabanca
-Narkotik köpekleriyle aramalar 
 

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