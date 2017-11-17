DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA BİR HAMAMDA UYUŞTURUCU BASKINI (1)

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Beyoğlu\'nda polis, özel harekât ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonları gerçekleştiriyor. Polis, bazı apartman ve işyerlerine girerek aramalar yapıyor. Narkotik köpekleri de aramalarda hazır bulunduruluyor. Polisin girdiği bir hamamda 1 miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Operasyon sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Özel harekâtçılar
-Polisin aramaları
-Bir binanın kapısının kırılması
-Ele geçirilen uyuşturucu
-Hamamdan içinden çıkan uyuşturucu ve tabanca
-Narkotik köpekleriyle aramalar