DHA İSTANBUL - BEYKOZ'DA MAHALLELİLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA

Beykoz Riva Yolu\'nda dün akşam trafik kazasında muhtarın oğlu 27 yaşındaki Emre Yılmaz\'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alibahadır Mahallesi sakinleri kazanın olduğu yede yolu trafiğe kapattı.

Riva yolu üzerinde Alibahadır Mahallesi Mevkii\'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında Alibahadır Mahallesi muhtarı Hasan Yılmaz\'ın oğlu Emre Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Bugün Emre Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırılmasının ardından saat 18.00\'de bir araya gelen mahalle sakinleri, kazanın olduğu yerde yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri, yolun ortasında eylem yapanlara pilav dağıttı.

Mahalle sakinleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün yapılasının ardından mahallelerini yolunun kapatıldığını, mahalleye, Riva yolunda açılan bariyerden karşı şeride geçilerek giriş yapıldığı ve bu giriş sırasında defalarca kaza meydana geldiğini bildirdiler. Mahalle sakinleri mahallelerine yol yapılması için yetkililere defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söylediler.

Mahalle sakinlerini eylemi sürüyor. Mahalle sakinlerini eylemi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalle sakinlerinin yolu kapatması

-Kapatılan yoldan trafik görüntüsü

-Pilav dağıtılması

-Mahalle sakini ile röp.



