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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA YOLDA ÇÖKME; KAMYONUN TEKERİ YOLA GİRDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta yol çöktü, kamyonun tekeri çöken yola girdi

12 Aralık 2018 16:25

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ\'ta yol çöktü, kamyonun tekeri çöken yola girdi. 
Beşiktaş Ihlamur Caddesi\'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Park halindeki kamyonun sağ arka tekeri yolun çöken bölümüne düştü. Çökmenin meydana geldiği alanda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle caddedeki trafik akışı etkilenmedi. 

Görüntü Dökümü:
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- Çöken yolun görüntüsü
- Akmyonun görüntüsü
- Kamyonun tekerleklerinden görüntüler
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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