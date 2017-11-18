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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA BELEDİYE TEMİZLİK ARACI KAZA YAPTI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı temizlik aracı kaza yaparak yan yattı

18 Kasım 2017 19:16

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'ye bağlı temizlik aracı kaza yaparak yan yattı. Aracın operatörü yaralandı.
Kaza Beşiktaş Vodafone Park önünde meydana geldi. İBB\'ye bağlı yol temizliği yapan araç  operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.  Kazada araç içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralıyı ambulansla alarak hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araçtan yola dökülen motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yağlı yola giren iki motosikletli kayarak düştü. Şans eseri bu kazalarda yaralanan olmadı. Belediye çalışanları yola kum dökerek önlem aldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yapıp yan yatan temizlik aracı
-Yola dökülen yağ
-Belediye ekiplerinin sürücüleri yağ dökülen yol nedeniyle uyarmaları
-Yağ üzerine kum atılması
-Trafik yoğunluğu
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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