DHA İSTANBUL - BDDK ÇALIŞANLARININ BYLOCK DAVASINDA TAHLİYE YOK

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

FETÖ\'nün BDDK yapılanmasına yönelik eski BDDK personelinden oluşan 18\'i tutuklu 26 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu\'nda (BDDK) müşavir, murakkıb, uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yaptıkları sırada ByLock kullandıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan 18\'i tutuklu 26 sanıklı davaya devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşmasına, tutuklu yargılanan 18 sanık ile avukatları katıldı.Bir sanığın sorgusunun yapıldığı, bir tanığın da dinlendiği davada söz alan avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.Avukatların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, \"ByLock\" kullandığı tespit edilen eski BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır\'ın, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

