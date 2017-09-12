DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten alev alev yandı.

Cevatpaşa Mahallesi Şehit Balkan Kamil Caddesi\'nde ilerleyen otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, kısa sürede alevlerin sardığı aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanması çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

--------

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Yanan otomobilin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Gelen ekiplerin yangını söndürmesi

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

-Detaylar



