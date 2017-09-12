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DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Bayrampaşa'da bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten alev alev yandı

12 Eylül 2017 14:04

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Bayrampaşa\'da bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten alev alev yandı. 
Cevatpaşa Mahallesi Şehit Balkan Kamil Caddesi\'nde ilerleyen otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, kısa sürede alevlerin sardığı aracı yol kenarına  çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanması çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü
--------
(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
-Yanan otomobilin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-Gelen ekiplerin yangını söndürmesi
-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
-Detaylar

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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