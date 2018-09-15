T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA ÇORAP ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da çorap üreten bir atölyenin deposunda yangın çıktı

15 Eylül 2018 07:55

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA\'da çorap üreten bir atölyenin deposunda yangın çıktı. Atölyede çalışan işçiler itfaiye tarafından tahliye edilirken, yangın söndürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Cadde\'sinde bulunan çorap üreten bir atölyenin deposunda çıktı. Atölyede çalışan işçiler depodan çıkan dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından atölyedeki işçiler tahliye edildi. İtfaiye erleri dumanların yükseldiği depoya müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Uzman itfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Ambulanstan detay
-Atölyede çalışan işçilerden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Soner HASIRCIOĞLUMehmetDHABAYRAMPAŞAAtölyedeYangınTerazidere Mahallesi Cumhuriyet CaddeOlayYangındaUzmanGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İtfaiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24