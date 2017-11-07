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DHA İSTANBUL - BATAN GEMİNİN MÜRETTEBATINDAN CÜNEYT YEDİCAN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

*Şile açıklarında batan gemi mürettebatından Cüneyt Yedican'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

07 Kasım 2017 20:21

*Şile açıklarında batan gemi mürettebatından Cüneyt Yedican\'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)
Geçtiğimiz hafta Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatlarını bulmak için yapılan arama çalışmasında 53 yaşındaki Cüneyt Yedican\'ın cesedine ulaşıldı. Yedican\'ın cenazesi, incelenmek üzere Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Yedican\'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Saat 16.30 sıralarında alınan cenaze, Yedican ailesinin ikamet ettiği Kavacık\'a götürüldü. Cüneyt Yedican\'ın cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Anadolu Hisarı Camii\'nde kılınacak cenaze namazından sonra Anadolu Kavağı Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Yedican\'ı taşıyan cenazenin Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkışı
-Yedican\'ın ailesinden görüntü
-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu\'ndan ayrılması
-Kurum önünden detay görüntüler


 

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