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DHA İSTANBUL - BAŞBUĞ'DAN TBMM'YE ÇAĞRI

  "TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır

14 Eylül 2017 12:14

 

\"TBMM en kısa zamanda IKYB\'nin 25 Eylül\'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur\"

İstanbul DHA
Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ,  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) \'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklama yaptı. Başbuğ, twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamada, \"TBMM en kısa zamanda IKYB\'nin 25 Eylül\'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur\" dedi.
 

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