DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHİD HAKAN ABBASİ'Yİ KABUL ETTİ 

Hakime TORUN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi\'yi Başbakanlık Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, \"FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ\'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır. Pakistan ile siyasi ilişkilerimiz, mükemmel denecek bir düzeyde devam ediyor. Çeşitli alanlardaki birlikte çalışmamız milletlerimiz arasındaki kardeşliğe yakışan bir seviyede güçlenmekte ve Türkiye- Pakistan makamlarının daha fazla bu kardeşliği geliştirebilecek faaliyetlerde çalışmaları hepimizin beklentisidir\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkinin iyi düzeyde olduğunu ifade ederek, \"FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ\'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır. Pakistan ile siyasi ilişkilerimiz, mükemmel denecek bir düzeyde devam ediyor. Çeşitli alanlardaki birlikte çalışmamız milletlerimiz arasındaki kardeşliğe yakışan bir seviyede güçlenmekte ve Türkiye- Pakistan makamlarının daha fazla bu kardeşliği geliştirebilecek faaliyetlerde çalışmaları hepimizin beklentisidir. Bugün sayın Başbakan Abbasi ile bütün konuları her yönü ile ele alma fırsatı bulduk. Türkiye -Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi\'nin ilişkilerimizin kurumsal bir çerçevesini çizen en önemli bir mekanizmadır. Ticari ve ekonomik ilişiklerimizin bunun yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimiz üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Atılacak adımları konuşma fırsatı bulduk\" ifadelerini kullandı.

\"PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ CANI GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUZ\"

Pakistan Başbakanı Abbasi ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Yıldırım, \"Sayın Başbakan Abbasi ile bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduk. Türkiye Afganistan\'da istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması için aktif katkılarına devam edecektir. Bu çerçevede kardeş gördüğümüz Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Pakistan\'ın da Afganistan\'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için terörle mücadeledeki duruşunu, yaptığı fedakarlıkları biliyor ve takdir ediyoruz\" diye konuştu.



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-Başbakanın konuşması

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20.10.2017 - 19.47 Haber Kodu : 171020231

20.10.2017 - 19.47 Haber Kodu : 171020230