DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM MÜSİAD'IN GALA YEMEĞİNDE KONUŞTU (1)

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD\'ın \"Vizyoner 2017 Programı\"nın gala yemeğinde konuştu.

Başbakan Yıldırım konuşmasında, \"Bir ülkenin büyümesi ve önüne koyduğu hedeflerini gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı; o ülkede idareye duyulan güven ve ülkenin yönetimindeki istikrardır. 2002 yılından bu yana 186 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Çünkü yatırımcı bu ülkeye güveniyor. Bizim iki tane açığımız var. Birincisi ticaret, ikincisi bütçe açığımız. Bu iki açığı olabildiğince, ne kadar küçültebilirsek ekonomimiz o kadar büyür, geleceğe bakışımız o kadar daha kuvvetli olur. Tarıma destek bugün 15 milyara çıkmış durumda. Katma değeri yüksek ürünleri ön plana çıkarıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması