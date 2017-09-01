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DHA İSTANBUL -   BAŞBAKAN YILDIRIM :  BU KONUDA BM'NİN DAHA AKTİF OLMASI LAZIM. 

  * Başbakan Binali Yıldırım, " (Arakan'daki dram) Bu konuda BM'nin daha aktif olması lazım

01 Eylül 2017 12:38

 

* Başbakan Binali Yıldırım,

\" (Arakan\'daki dram) Bu konuda BM\'nin daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip \'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak\' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camii\'nde kıldı.
Yıldırım, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Arakan\'daki insanlık dramına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, \"Yıllardan beri orada, dini tercihleri dolayısıyla Müslüman olmaları
nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda, şimdi olduğu gibi şiddet artıyor ve orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar suretiyle hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda BM\'nin daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip \'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak\' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu
şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde BM\'nin güvenilirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir\" dedi.
Başbakan Yıldırım, \"Zulüm, her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye
geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu bu zulmün, bu katliamın durdurulması ve orada yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, gerekli girişimleri sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtelif devlet adamlarıyla, devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmeler var. Bizim
gayretlerimiz var. Bunlar devam edecek. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan\'ın açıklamaları


 

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