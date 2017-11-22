DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM: BÖLGENİN KADERİNİ, YİNE BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR BELİRLER. UZAKTAN GELENLER DEĞİL...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

DAHA FİYAKALI OLDU...

Başbakan Binali Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım\'a üniversite senatosu tarafından Fahri doktora verildi. Doktora cübbesini giyen Yıldırım, konuşmasına espriyle başladı. Yıldırım\'ın \" Teknik Üniversiteden mezun olunca bir A4 kağıdında diploma verdiler. Bu daha fiyakalı oldu\" sözleri salondakileri güldürdü. Üniversitelerin yerli ve milli ürün geliştirilmesinde öncü olması gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \" Türkiye bölgesel ve küresel şartların sürekli değiştiği son yıllarda, kendi kendine her alanda yeterli bir ülke mecburiyetindedir\" dedi.

\"ÇÖZÜMDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR\"

Türkiye\'nin bölgesindeki krizlerin bitmesini arzu ettiğini ancak yaşanan bazı olayların bölgedeki sorunların çözülmesinden rahatsızlık duyanların olduğunu gösterdiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Ülkemizin uzun yıllardan beri mücadele ettiği, PKK terör örgütünün bugün başka adlar altında PYD-YPG vesaire adlar altında ve müttefik bildiğimiz ülkelerce açıktan desteklenerek zemin kazandırılmaya çalışılmasının mantıklı bir izahı yoktur. Tek bir izahı var; Bölgede var olan istikrarsızlığın devam etmesi ve terör örgütleriyle Türkiye\'nin başının ağrıtılması, enerjisinin azaltılması. Bunun farkındayız. Bu yöndeki gelişmelere karşı tedbirlerimizi de ülke olarak bugüne kadar nasıl aldıysak, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Gerek Irak\'ta, gerek Suriye\'de varolan istikrarsızlığı daha da derinleştirecek, bölgedeki sorunları daha da büyütecek her türlü girişimin bugüne kadar hep karşısında olduk, karşısında olmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"SOÇİ YERİNE ASTANA DEYİNCE\"

Bölgede Rusya, Türkiye ve İran\'ın müşterek inisiyatif geliştirdiğini hatırlatan Yıldırım,\" Suriye\'deki çözüm süreci bugün Astana\'da yapılacak üçlü toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, İran Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanının katılacağı toplantıda önemli kararlara varılmış olacak ve BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerine ciddi bir hazırlığın tamamlanması da gerçekleştirilmiş olacak\" dedi. Başbakanın Soçi yerine yanlışlıkla Astana demesini danışmanları bir süre sonra düzeltti. Önüne konulan notu okuyan Başbakan Yıldırım, \"Bir düzeltme geldi, Astana değil Soçi\'deki görüşme... Astana mı dedim? Astana sürecinin Soçi\'deki görüşmeleri, düzeltiyoruz.Yaşlandık tabi, o kadar da olur. Ara sıra hata da yapabiliriz\" şeklinde konuştu.

\"DÜNYADAKİ 10 MEGA PROJENİN 6 TANESİNİ TÜRKİYE YAPTI\"

Küresel krizde bütün dünyada 10 tane mega proje yapıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım,\" Başlandı, bir kısmı bitti, bir kısmı bitecek. Bu 10 mega projenin 6 tanesini Türkiye yaptı\" dedi.

BU BÖLGENİN KADERİNİ YİNE BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR BELİRLER. UZAKTAN GELENLER DEĞİL

Aralarında Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray Üçüncü Havalimanı, Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerinden tek tek söz eden Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bunları Türkiye yaptı. Her türlü engellemeye rağmen yaptı. Onun için ülkemizi hiçbir zaman küçük görmeyelim. Bunu yaptığımız için kıskanıyorlar. Ayağımıza çelme takmak için her fırsatı değerlendiriyorlar. İstedikleri şey çok belli. Türkiye edilgen olsun, biz söyleyelim, üç dakika sonra Türkiye konuşsun. Hemen cevap vermesin. \'Türkiye kim oluyor da bölgede politika belirliyor\'.\' Karar veriyor\'.\'Türkiye bizi takip eder\'. Bu dönemler geçti. Bu bölgenin kaderini, yine bu bölgede yaşayanlar belirler. Uzaktan gelenler değil.

\"SABİHA GÖKÇEN\'DEN FATİH CAMİİ\'NE 7 DAKİKADA GELDİM\"

Naim Süleymanoğlu\'nun Fatih Camii\'ndeki cenazesine Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Avrasya Tüneli sayesinde yetiştiğini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesine katılacaktım. Zaman çok dar. Biran için Avrasya Tünelini unuttum. Arkadaşlara dedim ki, \'yetişemeyeceğiz, niye böyle oldu vesaire. Bana dediler ki, \'niye endişe ediyorsunuz. \'Avrasya Tüneli var, geçeceğiz\'. \'Daha ezan okunmadan varırız\'. Bunu dediğimiz zaman Sabiha Gökçek\'ten çıktığımız zaman, ezana 7 dakika vardı. Biz 7 dakikada Fatih Camii\'ne geldik. İşte teknoloji bu. Kolaylık bu. İnsana hizmet bu\"şeklinde konuştu.

\"TEKLİ ÖĞRETİME GEÇECEĞİZ\"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının sonunda eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin daha iyiyi yakalamak için yapıldığı söyleyerek, \"2019\'a kadar da inşallah orta öğretimde tekli öğretime geçeceğiz. Bu hedef doğrultusunda derslik açığımız var. Bunu da önümüzdeki iki sene de tamamlayıp, artık sabahçı- öğlenci derdini de ortadan kaldırmış olacağız. Bütün gün öğrencilerimiz derslerini alacaklar, geleceğe daha hızlı hazırlanacaklar\"dedi.

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- Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

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