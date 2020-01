DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK 'GÜMÜŞHANE TANITIM GÜNLERİ'NDE KONUŞTU

Taner YENER - Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Gümüşhane Valiliği ile İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) tarafından gerçekleştirilen \'7. Gümüşhane Tanıtım Günleri\'nin açılışı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın katılımıyla gerçekleştirildi. \'Bugüne kadar Gümüşhaneli olmasaydı\' dediği biriyle karşılaşmadığını söyleyen Işık, \"Bizim hemşerilerimiz Allah\'a hamdolsun, vatanına, milletine, değerlerine bağlı, başkası ve ülkesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli insanlardır. Hemşerilerimle gurur duyuyorum.\" dedi.



ŞERİFE BOZ VE ŞEHİT ÖĞRETMENİN BABASI DA TÖRENE KATILDI

Gümüşhane Valiliği\'nin desteğiyle İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) tarafından Maltepe Sahil Etkinlik Alanı\'nda gerçekleştirilen \'7. Gümüşhane Tanıtım Günleri\' açılış töreni bugün yapıldı. Törene; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İstanbul Gümüşhane dernekler Federasyon (GÜDEF) başkanı Sayın Tahsin Sögüt, Gümüşhane\'nin ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda siyaset, iş ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile 15 Temmuz gecesi kocasının hafriyat kamyonuyla halkı Taksim\'e taşıyan Şerife Boz, 16 Haziran\'da Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'nden memleketi Gümüşhane\'ye giderken PKK\'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın babası Hamit Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.



\"GÜMÜŞHANE İNSANI ALTIN VE GÜMÜŞLE ÖLÇÜLEMEYECEK KADAR DEĞERLİ\"

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane\'nin altın ve gümüşüyle meşhur olduğunu belirterek, “Zaten adını gümüş yataklarından alıyor. Ancak Gümüşhane altınından ve gümüşünden çok daha değerli bir kaynağa sahip. O da insan kaynağı Gümüşhane\'nin insanı hakikaten altın ve gümüş ile ölçülemeyecek kadar değerlidir.\" dedi. Işık, \"Bugüne kadar Gümüşhaneli olmasaydı dediğim biriyle karşılaşmadım\" diyerek \"Bizim hemşerilerimiz Allah\'a hamdolsun, vatanına, milletine, değerlerine bağlı, başkası ve ülkesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli insanlardır. Hemşerilerimle gurur duyuyorum. Sizleri mahcup edecek hiçbir işin içinde de bulunmamak için azami gayreti gösteriyorum.\" dedi.



\"GÜMÜŞHANE\'DE HAMDOLSUN BİRLİK VE BERABERLİK VAR\"

Işık, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye\'nin neresine gidersek gidelim Gümüşhaneli hemşerilerimiz o ilin, o ilçenin insanlarıyla hemen kaynaşmıştır. Gümüşhane\'yi hem İstanbul\'da tanıtmak hem de yavrularımıza aşılamak en önemli görevimiz. Bu yaz ailemle Gümüşhane\'yi ziyaret ettik. Oranın doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu mekanlarda kaldık. Gümüşhane\'de hamdolsun birlik ve beraberlik var. Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partilerimiz, ticaret ve esnaf odalarımız tam bir uyum ve ahenk içinde çalışıyor. Bu inanın hükümette görev alan bir arkadaşınız olarak beni çok gururlandırıyor. Kendi iç çekişmelerimizin daha önce şehre ne kadar ağır bedeller ödettiğini biliyoruz. Onun için Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bu organizasyonun Gümüşhanemize, Gümüşhane kültürümüzün tanıtımına katkı sağlamasına güzel işler yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.\" diye konuştu.



“LİMNİ GÖLÜ, KARACA MAĞARASI, ÖRÜMCEK ORMANLARI, TOMARA ŞELALESİ…\"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise, 2017 yılını Gümüşhane için turizmde atılım yılı olarak gördüklerini ifade etti. Memiş, başta Limni gölü, Karaca mağarası, Örümcek ormanları ve Tomara şelalesi olmak üzere doğa harikası yaylaları ile tarih ve inanç turizmi açısından birçok yerin bulunduğunu, buralarda yol ve peyzaj çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “Temiz ve sakin havasıyla şehit hayatından uzaklaşıp rahat bir nefes almak için ilimizde rekor düzeyde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayacağımıza inanıyoruz\" dedi.



“GÜMÜŞHANE\'DE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİMİZİ İSTANBULLULARA TANITMAK\"

İstanbul Gümüşhane dernekler Federasyon (GÜDEF) başkanı Tahsin Sögüt ise, etkinliği Gümüşhane Valiliği\'yle birlikte yürüttüklerini söyleyerek, “Daha önce Feshane\'de yaptığımız etkinlikler bu yıl ilk kez Anadolu Yakasına taşındı ve buradayız. Gümüşhane olarak İstanbul\'da 142 derneğimiz var. Hepsi ile iletişim içindeyiz. Burada amacımız, Gümüşhane\'den gelen hemşerilerimiz ile Gümüşhane\'de üretilen ürünlerimizi İstanbullulara tanıtmaktır.\" diye konuştu.



ŞERİFE BOZ VE HAMİT YILMAZ\'A PLAKET

Protokol konuşmalarının ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile GÜDEF Başkanı Tahsin Söğüt, Şerife Boz ve Hamit Yılmaz\'a birer plaket takdim etti. Burada konuşan Hamit Yılmaz, “Bu milletin ve Gümüşhane\'nin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum.\" dedi. Şerife Boz da “Gümüşhaneli olmaktan gurur duyuyorum. Beni buraya davet eden herkese teşekkür ediyorum.\" dedi. Boz ve Yılmaz daha sonra Başbakan Yardımcısı Işık ve Söğüt ile birlikte kürsüde şehitler için dua etti. GÜDEF Başkanı Söğüt günün anısına Işık\'a gümüş bir plaket takdim etti. Etkinliğin düzenlenmesine destek veren belediye, kurum ve kişilere plaket verilmesiyle devam eden tören kurdele kesilmesinin ardından sona erdi.



IŞIK VATANDAŞLARA MEŞHUR KELKİT FASÜLYESİ DAĞITTI

Törenin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, beraberindeki protokol ile birlikte etkinlik alanındaki stantları gezdi. Görevlilerden bilgi olan Işık, büyük bir kazanda yapılan meşhur Kelkit kuru fasulyesi ile yöresel meyve sularına vatandaşlara dağıttı.

28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek etkinlik alanına gelen vatandaşlar, Gümüşhane\'nin yöresel lezzetleri olan kuşburnu, köme, pestil, Kelkit fasulyesi, Kürtün ekmeğini tadarak alışveriş yapma fırsatı bulacak.



