DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELİYOR (2)

* Toplantının gündem başlığı \"Zeytin Dalı Harekatı\"...

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geliyor. Başbakan Yıldırım saat 10.40\'ta köşke geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katılıyor.

Toplantının konu başlığının \"Zeytin Dalı Harekatı\" olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ım Vahdettin Köşkü\'ne girişi

-Vahdettin Köşkü\'ne gelen medya temsilcileri

-Genel ve detaylar

