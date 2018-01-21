DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
21 Ocak 2018 15:39
Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 10.40\'ta başlayan görüşme saat 12.20\'de sona erdi.
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