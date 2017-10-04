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DHA İSTANBUL - BANYODA DÜŞEN THY UÇUŞ EĞİTİM BAŞKANI SEDAT ŞEKERCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'deki evinde banyo sırasında ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Türk Hava Yolları(THY) Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, hayatını kaybetti

04 Ekim 2017 02:49

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece\'deki evinde banyo sırasında ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Türk Hava Yolları(THY) Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı. Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
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-Şekerci\'nin fotoğrafı


 

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