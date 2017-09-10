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DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA 'BARIŞ MİTİNGİ YAPILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  HDP, EMEP, Halkevleri  ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği m

10 Eylül 2017 21:33

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
HDP, EMEP, Halkevleri  ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nü bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlediği miting ile kutladı. Mitinge HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Filiz Kerestecioğlu katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Mitin öncesi polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Meydana girişler İncirli Caddesi üzerinde yapıldı. Mitinge katılanlar tek tek üzeri aranarak alana alındı. 

DEMİRTAŞ\'IN MEKTUBU OKUNDU
Mitingde Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş\'ın mektubunu okudu. 
Mektupta, Demirtaş şu ifadelere yer verdi:
“Hepinizi Edirne Cezaevinden saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün İstanbul\'da Barış ve Demokrasi mücadelesini büyütmek için bir araya geldiniz. Ülkemizde ki ve bölgemizdeki barış ihtiyacı her zamankinden günceldir. Barış bölge ve Türkiye halkları için her gün ısrarla tekrarlanması gereken bir hedeftir. Barış mücadelesi asıl barışın imkan ve koşullarının olmadığı zamanlarda önemli ve değerlidir. Bizler barış söyleminden asla taviz vermeyeceğiz. Ancak barışın gelebilmesinin biricik yolunun kurumsallaşan faşizme karşı omuz omuza direnmek olduğunu, bıkmadan bütün Türkiye\'ye anlatacağız. Bugün direniş faşizme karşıdır. Direniş savaş politikalarına karşıdır. Direniş zulme, adaletsizlikle ve haksızlıklara karşıdır. Faşizmi kurumsallaştırmak isteyen iktidara karşı direnen demokrasi güçlerinin mücadelesi siyaseti savaş ekseninden çıkartabilir, barış ve demokrasi zeminine oturtur. Bu mücadele demokratik siyasetin önde gelen amacıdır. Bizler demokrasi ve barış mücadelesine, faşizme ve her türlü adaletsizliğe karşı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet barış özgürlük ve eşitlik mücadelesini ortaklaştırmak, bu gidişi durdurmak için önemli bir adım atmak demektir. Gelin demokrasi mücadelesini büyütelim. Barışı hep birlikte kuralım. Hepimize kolay gelsin yolumuz açık olsun. Mutlaka kazanacağız.\"

ÖNDER\'DEN ÇİLLER AÇIKLAMASI
Ardından bir konuşma yapan Önder, Tansu Çiller hakkında açıklamalarda bulunarak, “Milli görüş meselesi Tansu Çiller konusunda ağır bir sabıka altındadır. Gençlerimiz bilmezler şöyle oldu; bu kadın 28 Şubat\'ın \'şimdi mağduruyum\' diye geziniyor ya, seçim meydanlarında ben Refah Partisi ile yani Erbakan ile koalisyon yapmayacağım diye meydan meydan dolaşıp seçim propagandasının bunun üzerine inşa etti. Sonra da onunla koalisyon ortağı oldu. Herkes niye Darbe Komisyonunda \'siz Refahla nasıl koalisyon yaptınız, niye yaptınız\' diye sordu. Ben \'niye meydanlarda biz bunlarla koalisyon kurmayacağız dediniz\' diye sordum. Sonra koalisyon kurdular. Sebebi neydi biliyor musunuz? O günde bu hırsızlıkla, yolsuzlukla, beklide cumhuriyet tarihinin görülmemiş ebatlarında hırsızlık ve yolsuzlukla itham ediliyordu. Refah ile anlaştılar, üzerine bir şal örttüler. Bunların dini, imanı, kutsalı her ne var ise para söz konusu olduğunda, iktidar söz konusu olduğunda çabucak ortadan kalkıyor. Siz de gele gele Tansu Çiller\'e kadar geldiyseniz size hayırlı, mübarek olsun alın üstü de sizde kalsın. Türkiye halklarının karnı tok, gözü açık bunlara karşı\" şeklinde konuştu. 
Önder\'in konuşmasının ardından miting son buldu. Kalabalık meydandan olaysız şekilde dağıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- İncirli Caddesi\'nden görüntüler
- Güvenlik önlemlerinden görüntüler
- Aramalardan görüntüler
- Meydandan görüntüler
- Önder\'in mektup okuması
- Önder\'in konuşması
- Detaylar

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