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DHA İSTANBUL - BAKAN KURTULMUŞ'TAN TURİZM SEKTÖRÜNE UYARI: KİMSE FAHİŞ FİYAT UYGULAMASIN

* Kültür ve Turim Bakanı Numan Kurtulmuş:  (10 günlük bayram tatili) "Şu anda dün akşam itibariyle bize gelen bilgiler Türkiye'deki turistik oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmıştır" Enver ALAS, İstanbulDHA Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmu

25 Ağustos 2017 18:29

* Kültür ve Turim Bakanı Numan Kurtulmuş: 

(10 günlük bayram tatili) \"Şu anda dün akşam itibariyle bize gelen bilgiler Türkiye\'deki turistik oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmıştır\"


Enver ALAS, İstanbulDHA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 10 günlük bayram tatilini özellikle yerli turistler açısından fırsata çevirmek isteyen tur operatörleri ve otelcileri uyararak, \"Bunu vesile bilerek kimse özellikle yerli turiste fahiş fiyat uygulamasın. Yabancı turistlere yapılan hizmetleri yerli turiste de yapsınlar. Kısa günü kara çevirmesinler\" dedi. 
Restorasyon çalışmalarının sürdüğü  Ayasofya\'da incelemelerde bulunan Numan Kurtulmüş, bu sırada yöneltilen soruları da yanıtladı.  Bir gazetecinin, 10 günlük bayram tatili nedeniyle tur operatörlerinin fahiş fiyatlar uyguladığı yönünde bir sorusu üzerine Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin Türkiye için bir fırsat olduğunu ve bunu kimsenin yanlış bir şekilde değerlendirmemesi gerektiğini belirtti.  

\"KISA GÜNÜ KARA ÇEVİRMESİNLER\"
Bakan Kurtulmuş, \"Şu anda dün akşam itibariyle bize gelen bilgiler Türkiye\'deki turistik oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmıştır. Bu güzel birşeydir. Ancak özellikle tur operatörleri, otelciler, turizm sekötründeki bütün arkadaşlarımızı uyarıyorum, bunu vesile bilerek kimse özellikle yerli turiste fahiş fiyat uygulamasın. Yabancı turistlere yapılan hizmetleri yerli turiste de yapsınlar. Kısa günü kara çevirmesinler. Bu uyarıyı dostça yapmayı bir vazife telakki ediyorum. Bu hizmetleri alan yerli turistlerimiz de en az yabancı turistlerimiz kadar en üst düzeyde hizmet alırlar ve memnun kalırlar\" dedilr. 

SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Bakan Kurtulmuş bayram tatilinde yola çıkacak  sürücülere de uyarılarda bulunarak, trafik kurallarına uymalarını istedi. Kurtulmuş, \"Bu tür bayram tatillerinde çok sayıda trafik kazası oluyor. Bu kazalar son yıllarda azalmış olmakla birlikte tatillerde yüreğimizi dağlıyor. Bütün trafik polislerimiz, emniyet güçlerimiz yol emniyetinin temin edilmesi bakımından en üst düzeyde alarma geçirilmiştir. Bütün sürücülere de \'aman dikkat\' diyoruz\" ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş, ziyaret sırasında kendisine ilgi gösteren turistlerle fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü
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-Bakanın Açıklamaları
-Turistlerle resim çektirmesi
-Ayasofya\'yı gezmesi
-Genel ve detaylar

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