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DHA İSTANBUL - BAHÇEŞEHİR'DE İKİ KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN -  Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA TEM Bağlantıyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı özel halk otobüsünün  devrilmesi sonucu  ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı

03 Ekim 2017 15:06

Haber-Kamera: Ersan SAN -  Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA
TEM Bağlantıyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı özel halk otobüsünün  devrilmesi sonucu  ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.15\'te meydana geldi. Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı özel halk otobüsü,  şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada otobüsteki 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Otobüsün görüntüsü
-Detaylar
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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