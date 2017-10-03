DHA İSTANBUL - BAHÇEŞEHİR'DE İKİ KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA
TEM Bağlantıyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.15\'te meydana geldi. Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı özel halk otobüsü, şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada otobüsteki 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Otobüsün görüntüsü
-Detaylar
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