DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DEKİ YANGINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de Suriye uyruklu iki ailenin yaşadığı bir evde 22 yaşındaki Lina Ahmet adlı kadın ölü bulundu. Yangının da çıktığı dairede polis, Lina Ahmet\'in nasıl öldüğünü araştırıyor.

Olay, Soğanlı Mahallesi Misket Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3.katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sözkonusu adreste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ardından evde yaptıkları araştırmada 22 yaşındaki Lina Ahmet\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, yangın çıkan evde araştırma yaptı. Ölen kadının eşi olay sonrası bina önünde sinir krizi geçirdiği görüldü. Adı öğrenilemeyen eşi ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Polis incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görgü tanıkları, evde yaşayan iki Suriyeli ailenin aralarında sürekli kavga ettiklerini, yangının hemen öncesinde de evden kavga gürültüsü geldiğini ileri sürdüler.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-İtfaiye ekipleri

-Sokaktaki hareketlilik

-Ölen kadının eşinin sinir krizi geçirmesi

-Polis ekipleri incelemesi

-Görgü tanıklarıyla röp.

10.10.2017 - 17.45 Haber Kodu : 171010185

10.10.2017 - 18.39 Haber Kodu : 171010197