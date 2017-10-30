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DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA İPLİK FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) -  Bağcılar'da bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

30 Ekim 2017 05:48

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - 
Bağcılar\'da bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülürken, depoda bulunan ipliklerin yanması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mahmutbey Mahallesi 2580 Sokak üzerinde bir iplik fabrikasının deposunda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depoda çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken, içerideki yoğun dumanı tahliye etmek için deponun bazı yerlerini kesmek ve havalandırma sağlamak amacıyla motorlu testere kullanıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor
 
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekipleri olay yerine gitmesi
-İçeriden yükselen alevler
-Depodan görüntü
-İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi
-Polis ekipleri
-Depoda çalışan işcilerden görüntü
-İtfaiye erinin testere ile kesmesi
-Depodan bulunan ipliklerin dışarıya çıkarılması
-İçeride çalışan işciyle ile röp.
-Genel ve Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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