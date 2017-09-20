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DHA İSTANBUL - AYAKKABI HIRSIZLARININ CESARETİ...

  - AYNI BİNA YARIM SAAT ARAYLA İKİ KERE GİRİP AYAKKABILARI ÇALDILAR Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de ayakkabı hırsızlığı yapan 2 kişi, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soydu

20 Eylül 2017 15:05

 

- AYNI BİNA YARIM SAAT ARAYLA İKİ KERE GİRİP AYAKKABILARI ÇALDILAR

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe\'de ayakkabı hırsızlığı yapan 2 kişi, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soydu. Hırsızların rahat hareketleri dikkat çekerken hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Aynı binada  yarım saat arayla gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binaya gelen bir kişi, önce şifreli kapıyı açmaya çalışıyor. Şifre ile açmakta başarılı olamayancı kapıyı zorlayarak açıp içeri giriyor. İçeri giren kişi, asansöre binerek en üst kata çıktıktan sonra merdiveni kullanarak  tüm katları dolaşıyor. 3 dakika binada kalan bu kişi, ayakkabı dolu  çuvalla binadan ayrılıyor.

YARIM SAAT SONRA…
Olaydan yaklaşık yarım saat sonra binanın önündeki cadde de iki kişi  daha güvenlik kameralarına yansıyor. Bu kişilerder  biri sırtındaki çuvalla karşı sokağa doğru geçerken, diğer kişi apartmana doğru yöneliyor. Binanın önünde bir bina sakiniyle karşılaşan bu kişi ,bir arkadaşının oturduğunu söyleyerek kapıyı açmasını istiyor. Bina sakiniyle birlikte asansöre binen kişi, katları dolaşmaya başlıyor. Apartman boşluğunda bulunan dolapları kontrol eden kişi, bir süre apartmanda dolaşıyor. Dikkat çekmek istemeyen şüpheli bir yandan elindeki telefonla oynarken, zaman zaman apartman girişinde bulunan aynada saçını düzeltiyor.
Şüpheli kişi  daha sonra çaldığı ayakkabılarla birlikte binadan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin binanın önüne gelmesi
-Şifreli kapıyı açmaya çalışması
-Etrafı kontrol etmesi
-Elindeki cisim ile kapıyı açması
-Asansöre binmesi
-Şahsın merdivenlerde binayı dolşması
-Ayakkabı dolu poşet ile binadan ayrılması
-Diğer şüphelinin bina önüne gelmesi
-Bir bina sakini ile konuşması
-Bina sakinin kapıyı açması
-Bina sakin ile asansöre binmesi
-Dolapları karıştırması
-Binada cep telefonu ile oynarken görüntüsü
-Elindeki çanta ile ayrılması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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