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DHA İSTANBUL - AVUKAT SELÇUK KOZAĞAÇLI TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ; ADLİYEDE GERGİNLİK...

Haber Özden ATİK / İstanbul, DHA İstanbul'da 8 Kasım'da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 Kasım 2017 21:35

Haber Özden ATİK / İstanbul, DHA
İstanbul\'da 8 Kasım\'da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen avukat Selçuk Kozağaçlı, savcılık tarafından sorgulandıktan sonra \"örgüt üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kozağaçlı, Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Kozağaçlı\'nın sevk edildiği katta bulunan özel güvenlikler ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukatlar koridorda bulunan güvenlik bariyerlerini yıkarak içeriye girdi. Koridora giren avukatlar, \"Savunma haktır engellenemez\" sloganları atarak duruşma salonunun önünde toplandı. Avukatların salon önündeki bekleyişi devam ediyor. Çok sayıda çevik kuvvet polisi de koridorda bekletiliyor. Tutuklamaya sevk edilen Kozağaçlı\'nın hakimlik sorgusuna başlandı. 

Görüntü

-Cep telefonundan bariyerlerin sürüklenmesi
-Sloganlar

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