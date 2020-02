DHA İSTANBUL - AVRUPALI TÜRKLER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SARAYBOSNA'YA AKIN ETTİ (3)

Haber - Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK / SARAYBOSNA, DHA

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic baş başa görüştü. Daha sonra ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Daha sonra ortak bir basın açıklaması düzenleyen Erdoğan ve İzzetbegovic, heyetlerarsı ve baş başa gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Bosna Hersek’e ihtiyacı olan konularda desteğini sürdüreceğini söyledi. İzzetbegoviç ise \"Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok iyi ilişkiler var. Türkiye bizim dışişlerimizde, özellikle AB, NATO ve ekonomi gibi konularda özellikle yanımızda olmuştur. Türkiye le Bosna Hersek arasında çok sayıda sözleşme vardır dolayısıyla ekonomik ilişkilerimiz giderek artıyor. İki ülke arsındaki ticaret dört yıl içinde iki kat artarak 800 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ticaretimizi en kısa zamanda bir milyar dolara çıkarmak istiyoruz\" dedi. Üç yıl aradan sonra Bosna Hersek’te bulunmaktan memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasına şöyle devam etti: \"Yaptığımız görüşmelerde, Bosna Hersek ile aramızdaki, siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve turizm alanlarında ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüştük. Türkiye, Bosna Hersek’in istikrar, barış ve refahının idamesi için her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirdik ve bir milyar dolar ticaret hedefi koyduk. Bu doğrultudan güncellemekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem veriyoruz. Ulaşım, lojistik, enerji, turizm ve tarım alanlarında yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Yatırımcılarımızı tüm balkanlarda aktif olmaları için teşvik ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcılarına ve şirketlerine Bosna Hersek’te daha fazla iş yapma imkânının tanınmasıdır. Bosna Hersek’in, Hırvatistan ve Sırbistan başta olmak üzere, bölge ülkeleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmasına büyük önem atfediyoruz. Türkiye Bosna Hersek, Hırvatistan arasındaki üçlü mekanizma sürecini tüm tarafların değerli katkılarıyla sürdürüyoruz. Bosna Hersek için NATO üyelik eylem planının en kısa zamanda etkinleştirmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Türkiye Bosna Hersek’in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir. Bosna Hersek’ten aldığımız sekiz bin ton eti artırmalıyız, bizim 15 bin tona kadar marjımız var.\" Erdoğan, \"Burada Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ve tek ve egemen devlet yapısının korunmasına verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak isterim\" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

\"Yaklaşan genel seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tabi art arda 24 Haziran’da bizim seçimlerimiz var, 7 Ekim’de Bosna Hersek’in seçimleri var. Bütün bu seçimlerin ülkemizin birliği beraberliği için birer vesilesi olmasını temenni ediyorum. Barış ortamında, şeffaf ve adil bir seçim gerçekleşmesi temennimizdir. Seçim Kanunu değişikliği konusunu ülkenin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Tarafların durumu sağ duyu ile çözüme kavuşturacağına inanıyoruz.\"

\'ANLAŞMALARIN KISA SÜREDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ\'

Erdoğan, \"İkili ticari hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık. Şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Burada bunu yükseltecek irade bizlerde var. Bu durumda güncellenmekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Diğer anlaşmaların da kısa zamanda yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur\" diye konuştu. Bosna Hersek’in AB sürecindeki durumundan da memnuniyet duyduklarını söyleyen Erdoğan, \"AB anketinin tamamlanarak AB komisyonuna iletilmesi büyük bir gelişmedir. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramadan sürmesini temenni ediyoruz. FETÖ toplumun her alanına kollarını dolamış bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ’nün ,Bosna yapılanmasının da kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine açığız. Somut adımlar atma konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Bosna Hersek’in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir\" dedi.

ET GÖNDERİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Özellikle ekonomi alanındaki, 8 bin ton bize et gönderilmesi konusunu doğrusu ben az buluyorum. Yani bu konuda bizim 15 bin tona kadar bir marjımız var. Ve bu çok ciddi manada da özellikle Bosna Hersek’te bir istihdam alanı doğuracaktır. Benim biraz geçmişimde bu sektörde çalışmışlığım var, bu sektörü de iyi bilirim. Yani canlı hayvan nedir, karkas nedir, löp et nedir iyi bilirim. Ortak çalışmayla birlikte inşallah Bosna Hersek ciddi bir sıçramayı yakalayacaktır\" dedi.

SUİKAST OLACAĞINA YÖNELİK HABERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili haberler hakkındaki soruyu ise şunları söyledi:

\"Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? MİT’den ulaştı. Ama ben ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar şunlar bunlar, bizi bu yoldan alı koymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Ve burada Avrupa\'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada gelir de görüşmek ve buluşmak istediği lideri göremezse, buluşamazsa bu benim için doğru bir şey olur mu? Olmaz. Onun için biz kendileriyle bu akşam buluşacağız. Bizim planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz 15 Temmuz’daki gibi.\" Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı binası dışında bekleyenler \'Hoş geldin Reis\' pankartı açtı.

