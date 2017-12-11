DHA İSTANBUL - AVRUPA'DAKİ KAR YAĞIŞI HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMALARA YOL AÇTI

Haber: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Avrupa\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle; İstanbul\'dan başta Londra, Münih, Amsterdam, olmak üzere birçok kente yapılması planlanan uçuşlar da gecikmeler yaşanıyor.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Avrupa\'daki bazı havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Ayrıca Londra, Birmingham, Amsterdam Brüksel ve Nice meydanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı aksamaların devam etmesi bekleniyor. Bugün Brüksel\'e yapılması planlanan TK 1939-40 ve 1941-42 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu arada bugün Türk Hava Yolları\'nın iki uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Düsseldorf Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. Atlasglobal Havayolları\'nın İstanbul-Amsterdam seferlerinde kar yağışı nedeniyle 5 saatlik bir gecikme meydana geldi.



