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DHA İSTANBUL - AVM'DEKİ OPERASYON ANI KAMERADA...

  Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde polis operasyon düzenledi

02 Kasım 2017 23:57

 

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de bir alışveriş merkezinde polis operasyon düzenledi. Daha önceden takip edilen kişililere yönelik olarak özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özel harekat polislerinin AVM otoparkının girişinde şüphelilere silah doğrulttuktan sonra bir şüpheliyi gözaltına aldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-Özel harekat polislerinin silah doğrultması
-Şüpheliyi gözaltına almaları 


 

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