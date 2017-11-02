DHA İSTANBUL - AVM'DEKİ OPERASYON ANI KAMERADA...

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de bir alışveriş merkezinde polis operasyon düzenledi. Daha önceden takip edilen kişililere yönelik olarak özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özel harekat polislerinin AVM otoparkının girişinde şüphelilere silah doğrulttuktan sonra bir şüpheliyi gözaltına aldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Cep telefonu kamerasından

-Özel harekat polislerinin silah doğrultması

-Şüpheliyi gözaltına almaları



