DHA İSTANBUL - AVM'DE FİDYE OPERASYONU

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da Suriye uyruklu Beşar E.(18)\'yi kaçırarak 40 gün boyunca rehin tutan hayatı karşılığında 20 bin dolar fidye isteyen iki kişi, Fatih\'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında, yanlarında getirdikleri rehine de kurtarıldı. Şüphelilerin daha önce de başka bir suriye\'liyi kaçırdıkları ancak kaçırdıkları kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AĞABEYİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bakırköy,\'de polise başvuran Ammar E., 19 yaşındaki kardeşinin kaçırıldığını, elleri bağlı fotoğraflarını gönderen bazı kişilerin hayatı karşılığında 20 bin dolar fidye istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ammar E., kardeşinin yaklaşık 40 gündür fidyecilerin elinde olduğunu belirtti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE OPERASYON

Rehine kurtarma ve müzakare timleri fidye isteyen şüphelilerle aileden biriymiş gibi görüşerek pazarlık başlattı. Şüpheliler sonunda 15 bin dolara razı oldu. Paranın verilmesi için Fatih bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinde randevu verildi. Operasyon günü çevrede geniş tertibat alan polis ekipleri, parayı almaya gelen bir kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alışveriş merkezi otoparkında bekleyen diğer şüpheli de gözaltına alınırken, yanlarında getirdikeri rehine Beşar E. de kurtarıldı.

DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİYİ KAÇIRMIŞLAR

Gayrettepe\'de bulunan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler Abdülmecid A.(26) ile Alaattin El M.(25)\'in yapılan sorgularında daha önceden bir kişiyi daha fidye için kaçırdıkları ancak kaçırılan kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin Suriye uyruklu Hani E. , için o tarihte ailesinden 40 bin dolar istedikleri ancak Hani E.\'nin evden kaçması üzerine para alamadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu olayın ardından Hani E.\'nin akrabası olan Beşar E.\'yi kaçırmaya karar verdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Fidye operasyonunun güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

