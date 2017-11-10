DHA İSTANBUL - AVCILAR'DAKİ YANGINLA İLGİLİ İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA 

İstanbul DHA

Avcılar\'da doğalgaz borusundaki yangınla ilgili İGDAŞ\'tan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, \"Bugün öğlen saatlerinde, Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Yelpaze Sokak, Doğu Apartmanı önünde bir altyapı kuruluşunun yaptığı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiş ve yangın çıkmasına sebep olmuştur. Çıkan yangından bir araç ve sokaktaki bazı evler de etkilenmiştir. 187 Doğalgaz Acil Merkezine gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında meydana gelen hasarın giderilmesinin ardından, bölgeye en kısa sürede yeniden doğalgaz verilecektir\" denildi.



