DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI; SOKAK ORTASINDAN YÜKSELEN ALEVLERE İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Avcılar\'da patlayan doğalgaz borusu alev alev yanıyor.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi\'nde henüz bilinmeyen nedenle patlayan doğalgaz borusu alev aldı.

Yol ortasından yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgede İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Metrelerce yükselen alevler çevrede bulunan araçları da tehdit etti. İtfaiye ve İGDAŞ\'ın çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yolun ortasından yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Genel ve detaylar

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