DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI YARIN BAŞLIYOR...

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanıklı dava yarın başlıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de görülecek olan duruşmalar 4 gün sürecek.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Terör örgütü DEAŞ\'ın Atatürk Havalimanı\'ndaki terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılaması yarın başlıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu, 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi de \"Müşteki\" sıfatıyla bulunuyor.

46\' ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

46 kişinin öldüğü ve 163 kişinin yaralandığı anlatılan iddianamede şüphelilerin \"Örgütü üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"Mala zarar vermek\" suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist de hayatını kaybettiği için haklarında takipsizlik kararı verildiği iddianamede belirtiliyor.

DAEŞ\'IN TÜRKİYE\'Yİ HEDEF ALDI

İddianamede DEAŞ\'ın Türkiye\'de daha önce gerçekleştirdiği eylemlerin de tek tek anlatıldığı iddianamede, \"DEAŞ\'ın hedefi Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ülkelerdir. Örgütün otoritesini sağlamlaştırdıktan sonra laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini hedef almıştır\" deniliyor.

POLİSİN ŞÜPHELENMESİ ÜZERİNE BOMBAYI PATLATTI

İddianamede, eylemcilerin taksiyle havalimanına ulaştıkları ve taksi şoförüyle ulaşım için pazarlık yaptıkları belirtiliyor. Sanıklardan intihar bombacısı Vadım Osmanov ve Rakhım Bulgarov\'un, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katına geldikleri, burada polisin şüphelenmesi üzerine üzerindeki bombayı patlattığı kaydediliyor.

3 AYRI NOKTADA SALDIRI DÜZENLENDİ

İddianamede olay şu şekilde anlatılıyor: \"Bir polis memurunun sanık Rakhım Bulgarov\'u kontrol amaçlı durdurması üzerine Bulgarov ateş açmış ve bu noktada üzerindeki bombayı patlatmıştır. Dış hatlar gidiş kapısından giren Vadim Osmanov ile kimliği tespit edilemeyen bir başka şahıs ise iki ayrı noktaya ayrılmış, kimliği tespit edilemeyen şahıs, uzun namlulu silahlarla güvenlik noktasına ateş açmış, vurulunca da üzerindeki bombayı patlattığı anlaşılmıştır. Osmanov ise yürüyen merdivenleri kullanarak yolcu karşılama salonuna yönelmiş ve üzerindeki bombayı patlatmıştır.\"

3 AYRI GÜN KEŞİF İÇİN HAVALİMANINA GİTMİŞLER

Canlı bomba eylemini gerçekleştiren sanıkların Atatürk Havalimanı\'ndaki keşif görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilen iddianamede, canlı bomba eylemini gerçekleştiren saldırganların, olaydan önce 3 Haziran, 8 Haziran ve 23 Haziran 2016\'da Atatürk Havalimanı\'na gelerek keşif yaptıkları kaydediliyor. Yarın başlayacak olan dava Silivri\'de 4 gün boyunca devam edecek.