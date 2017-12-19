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DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "LÜKS TAKSİ" DÖNEMİ BAŞLADI

  Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA  Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, ilk “lüks taksiöyi bu sabah yolcuların hizmetine sundu

19 Aralık 2017 12:35

 

Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA 
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, ilk “lüks taksiöyi bu sabah yolcuların hizmetine sundu. Yüzlerce taksiyle havalimanında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi artık lüks taksilerle daha konforlu hizmet vermeyi hedefliyor. Atatürk Havalimanı’nda ilk kez bugün hizmete sunulan lüks taksilerin, 5+1 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Lüks taksinin taksimetre ücreti ise normal ücretin iki katı.

Görüntü Dökümü:
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-Lüks taksinin havalimanında görüntüleri
-Taksiler ve lüks taksinin bekleyişi
-Lüks taksinin içinden görüntüler
-Lüks taksiyi merak edenlerin incelemesi
-detaylar  
 

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