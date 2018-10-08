DHA İSTANBUL - ATAŞEHİR'DE  "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK" SORUŞTURMASI : 5 KİŞİ SERBEST

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \"İhaleye fesat karıştırmak\" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu üyesi 5 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi çalışanı olan 5 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

\"Ataşehir İlçesi Belediye Başkanlığı\'nın 2015/20596 kayıt numaralı ihalesine fesat karıştırıldığına dair yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, ihale sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin temininden sonra ihale komisyonu üyesi 5 şüphelinin savunmaları alınmak üzere 08.10.2018 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildikleri, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldıkları, bu tarih itibariyle soruşturmanın yasal mevzuat çerçevesinde gerekli muhakeme işlemleri yapılmak suretiyle devam ettiği hususları kamuoyuna duyurulur\"

Soruşturma kapsamında bir iş adamının ise arandığı öğrenildi.



