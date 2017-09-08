DHA İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI...(3)

Soner Hasırcıoğlu / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir nenenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geldi. Yan tarafta bulunan şarap fabrikasına da sirayet eden yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri çatıdan düşerek yaralanırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan tarafta bulunan şarap fabrikasına da sirayet eden yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimse bulunmadığından dolayı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri çatıdan düşerek yaralanırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Her iki itfaiye eri de ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevrede toplananlar

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Fabrika içinden görüntüler

-Yan taraftaki fabrikaya sirayet etmesi

-Çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri

-Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren itfaiye erine ambulansta müdahale edilmesi

Detaylar



