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DHA İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI...(2)

Soner Hasırcıoğlu / İstanbul DHA Arnavutköy'de boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir nenenle yangın çıktı

08 Eylül 2017 01:15

Soner Hasırcıoğlu / İstanbul DHA
Arnavutköy\'de boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir nenenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesinin sürdüğü yangın, yan tarafta bulunan bir kağıt fabrikasına da sirayet etti. 
Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangın, yan tarafta bulunan bir kağıt fabrikasına sirayet etti. Yangın sırasında binada kimse bulunmadığından dolayı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.
 
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Çevrede toplananlar
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Fabrika içinden görüntüler
-Yan taraftaki fabrikaya sirayet etmesi
Detaylar


 

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