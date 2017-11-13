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DHA İSTANBUL - ALTAN KARDEŞLER VE ILICAK'IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerin

13 Kasım 2017 20:10

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA
FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Aralık\'a ertelendi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yapılan 3\'üncü duruşma sona erdi. 
Mahkeme tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan,  Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 
TBMM\'nin mühalillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, diğer katılma taleplerinin ise reddine hükmetti.
Mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, duruşmayı 11 Aralık\'a erteledi.
 

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