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DHA İSTANBUL - ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GELEN PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (2)

- Çağrılan bomba imha uzmanları, şüpheli pakete müdahale etmeye hazırlanıyor

14 Aralık 2017 18:08

- Çağrılan bomba imha uzmanları, şüpheli pakete müdahale etmeye hazırlanıyor.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Gümüşsuyu\'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu\'na kurye ile gelen bir paket şüpheli bulundu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 
Başkonsolosluğun güvenlikçilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi.
Başkonsolosluk girişindeki kaldırım üzerindeki şüpheli pakete, çağrılan bomba imha uzmanları müdahale etmeye hazırlanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

14.12.2017 - 14.33 - Haber Kodu : 171214099
14.12.2017 - 14.53 Haber Kodu : 171214106

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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