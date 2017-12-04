DHA İSTANBUL - ALKOLLÜ KAMYON SÜRÜCÜSÜ MOBESE DİREĞİNE ÇARPTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Bağcılar\'da alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü MOBESE direğine çarparak durabildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Tekstilkent Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü Tekstilkent yönünden Bağcılar Yüzyıl Mahallesi\'ne doğru gidiyordu. Yolda sürekli manevra yapan sürücü kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü ancak MOBESE direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın geç saatte olması olası bir faciayı önledi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsünün evraklarını istedi ancak sürücünün üzerinden kendisini tanıtacak herhangi bir belgeye ulaşılamadı. Polis ekipleri alkollü sürücüyü karakola götürürken kaza sonrası yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Kamyondan detaylar

-MOBESE direği

-Sürücünün terliği

-Cam kırıkları

-Görgü tanıyla röp.

-Genel ve detaylar