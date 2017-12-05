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DHA İSTANBUL - ALEYNA CAN CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  Kartal'da bir evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bayram E

05 Aralık 2017 20:43

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 
Kartal\'da bir evde 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bayram E., ve Mesut V. \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklandılar.
Önceki gün meydana gelen olaydan sonra önce İ.Ü ve E.E. isimli iki kişi gözaltına alınmış, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda olayın üçüncü günü Bayram E., ve Mesut V., gözaltına alındılar. Her iki şüpheli de emniyet işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildiler. Soruşturmayı yürüten Savcı Ali Bolat, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu her iki şüpheliyi de, \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanmaları talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR 
Şüpheli Bayram E., mahkeme sorgusunda olayda yaşamını yitiren Aleyna Can\'ın kız arkadaşı olduğunu, aralarında bir problem olmadığını, diğer şüpheli Mesut V.\'nin silahı yanlışlıkla ateş etmesi sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Şüphelilerden Mesut V., sorgusunda serbest kalan E.E.\'nin silahla doldur boşalt yaptığını, onun elinden silahı almaya çalışırken silahın ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Mesut V., kasten adam öldürme suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI
Mahkeme, sorgularının ardından her iki şüphelinin  de, \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin otomobile binip kaçışı

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