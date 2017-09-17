DHA İSTANBUL - (AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) ERDOĞAN'DAN "TEOG" VE " KUZEY IRAK REFERANDUMU" AÇIKLAMASI 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\" (TEOG\'UN KALDIRILMASI) Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu\"

\"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\"

\" ( KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUM) Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"SAYIN BAŞBAKAN\'LA DÜN MUTABAKATIMIZ DA OLUŞTU\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili soruya, \" Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır\" dedi. Erdoğan, \"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLUK HİKAYESİYMİŞ, BÖYLE ŞEY OLUR MU YA?\"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki referandum tartışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Erdoğan, \"Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak\'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size \'Buyurun devam edin\' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?\" diye konuştu.

Erdoğan, \"Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz. Şu anda Amerika\'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak\'ın bölünmez bütünlüğüdür\" şeklinde konuştu.

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Erdoğan\'ın soruları yanıtlaması

Genel ve detaylar

17.09.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170917026

17.09.2017 - 11.41 Haber Kodu : 170917027

