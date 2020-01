DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerlegeniş haber) KILIÇDAROĞLU\'NDAN \"ZAFER ÇAĞLAYAN\" AÇIKLAMASI

“Türkiye Cumhuriyeti\'nde bakanlık yapmış birisinin ABD\'de yolsuzluk davasından yargılanmasını ben içime sindiremiyorum. Bizim mahkemelerimiz yok mu? Bizde adalet yok mu? Bizde hak, hukuk yok mu? Hepsi var. Var da, var diyenler o makamlarda oturmuyorlar\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine üye katılım törenine katıldı. Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye\'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorun, sorunu çözme kapasitesine sahip olanların belli mevkilerde olmamasıdır. O nedenle bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, neden şikayet ediyorsanız, neden dertliyseniz; terörden mi dertlisiniz? Sorun çözülebilir. Fındık üreticisi \'alın terinin karşılığını alamadım\' mı diyor. Sorunu çözülebilir. Toplumun her kesimi \'yeteri kadar pay alamıyor muyum\' diyor milli gelirin artışından. Bunların hepsi çözülebilir. Çözülemeyecek sorun yoktur. Yola çıkışımızın herkesi kucaklamamızın temelinde bu yatıyor. Sorunu çözeceğiz, çözmeye kararlıyız, o nedenle halkımızdan her taraftan, her kesimden destek bekliyoruz\" dedi.

“İÇİME SİNDİREMİYORUM\"

Kılıçdaroğlu, Zafer Çağlayan\'a ABD\'de açılan dava ile ilgili açıklama yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti\'nde bakanlık yapmış birisinin ABD\'de yolsuzluk davasından yargılanmasını ben içime sindiremiyorum. Bizim mahkemelerimiz yok mu? Bizde adalet yok mu? Bizde hak, hukuk yok mu? Hepsi var. Var da var diyenler o makamlarda oturmuyorlar\" dedi.

“4 YILDA TERÖR SORUNUNU ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM\"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye\'nin en temel sorunu nedir? Terördür diyorlar. Şu sözü verdim; 4 yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım. Bu kadar basit. 15 yıldır çözemiyorlar, 4 yılda ben çözeceğim\" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu\'nun açıklamasının ardından CHP\'ye katılanlara rozetleri takıldı. 750 kişinin CHP üyesi olduğu açıklandı.

