DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle ) VATAN ŞAŞMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 1

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Güven USTA - İstanbul DHA)

Vatan Şaşmaz adıyla tanınan Vatansever Şaşmaz İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şaşmaz için Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii\'nde öğle namazına müteakıp cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Vatan Şaşmaz\'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz da katıldı. Ayakta duramayan iki kadın el ele verip acılarını paylaştı.

ROL ARKADAŞLARI KONUŞTU

Vatan Şaşmaz\'ın sanatçı arkadaşları cenazeye akın etti. Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ da o isimler arasındaydı. Haberi, Çocuklar Duymasını izlerken aldığını söyleyen Tamer Karadağlı, \"Çok üzgünüz, şoktayız\" dedi .Herkesin aynı hisleri yaşadığını söyleyen Pınar Altuğ da, \"Zor birgün hepimiz için\" diye konuştu.

TUBA ÖZAYLA KONUŞMASI

Çok sarsıldığını söyleyen Tuba Özay da Vatan Şaşmaz\'la kısa bir süre önce görüştüklerini söyleyip, \"Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. \'43 yaşındayım, 60\'ıma geldiğimde çocuğum ergen olacak\' dedi. \'O yüzden sen de elini çabuk tut\' demişti \"diye konuştu.

ÇENGELKÖY\'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Vatan Şaşmaz\'ın cenaze namazı helallik alınmasının ardından kılındı. Şaşmaz\'ın yakınları, sanatçı arkadaşları ve hayranları cenaze namazına eşlik etti. Şaşmaz\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeye katılanlarla röportajlar

- Yasemin Şaşmaz\'ın görüntüsü

- Safiye Şaşmaz ile Yasemin Şaşmaz\'ın el ele tutuşması

- Sanatçılardan detaylar

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin götürülmesi