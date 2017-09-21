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DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle) İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA (4)

  - ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI   Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı

21 Eylül 2017 15:27

 

- ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI

 

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliye çevresinde de zaman zaman hareketli anlar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

Edinilen bilgiye göre bir cinayet davasının ardından taraflar adliye önünde karşılaştı. Sözlü sataşma silahlı kavga dönüştü. Olaya polis havada ateş açarak müdahale etti. Kavgada 1 kişi yaralandı.  Yaralı kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sonrası 7 kişi gözaltına alındı.  Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı.

 

 

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında,  adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi geldi. Bunun üzerine tekrar hareketlilik yaşandı. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de geldi.  Polis ekiplerinin,  ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı.

 

ADLİYEDE KOŞUŞTURMA

Bu arada adliye önünde yaşanan kavga sırasında yükselen silah sesleri adliyedekileri korkuttu. Adliyedeki bazı kişilerin panik içinde koşturduğu görüldü.

 

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünden görüntüler

-Polislerin önlemi

-Yaralının taşınması

-Gözaltına alınanlar

-Yaşanan arbede

-Kavganın çıktığı kafe önündeki önlemler

-Silah sesleri

-Yaşanan hareketlilik

-Adliye içinde koşuşturanlar

 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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