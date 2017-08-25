DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle geniş haber)  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HASDAL'DA YENİ EMNİYET KÜLLİYEMİZİ İNŞA EDECEĞİZ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'nde konuştu. Erdoğan, Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Hasdal\'a taşınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hasdal\'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. Burası, çok daha farklı hizmetlerin verileceği bir imkana sahip olacak.Gayet güçlü bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak\" dedi.

DOLMABAHÇE\'DE NAMAZ KILDI

Cuma namazını Dolmabahçe\'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camiinde kılan Erdoğan, Dolmabahçe Saat Kulesinin önündeki tören alınana yürüyerek geldi. Jandarma, polis ve bekçilerden oluşan güvenlik görevlileri Erdoğan ve beraberindekileri selam vererek karşıladı.

BEKÇİLER DE TÖRENDEYDİ

Konuşmasında yeni görev başlayan bekçilere başarılar dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"520 bekçimize de yeni vazifelerinde başarılar temenni ediyoruz. Gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın tüm mensuplarına milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Son iki yılda verdiğimiz 988 şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Aynı dönemde gazilik unvanına nail olan 5034 güvenlik görevlisine minnettarlığımı ifade ediyorum \"diye konuştu.

\"ŞEHİTLERİN KANINI YERDE BIRAKMADIK\"

Bugüne kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, \" İnlerine girdik, giriyoruz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız. Bu milletin huzurunu, gururun çiğnemeye kimsenin hakkı yok. Bu ülkeyi bölmeye de kimsenin hakkı yok\"dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Dün yapmış oldukları MKYK toplantısında özellikle narkotikle alakalı kararlar aldıklarını ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladıklarını söyleyen Erdoğan, \" Bugün yayınlanan KHK ile uyuşturucu ile alakalı ağırlaştırılmış müeyyideler getirildi. Eczaneleri varınca kadar gideceğiz. Captagon vesaire bunların satıldığı yerlerin araştırılması noktasında kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz\"diye konuştu.

Okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına dikkat çeken Erdoğan, \"Okullarımız çevresinde uyuşturucu noktasında faaliyet gösteren bütün bu soytarılara bu alçaklara bu millet düşmanlarına karşı ben, güvenlik güçlerimizin ciddi operasyonlar ile bunları toparlayıp adalete teslim edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar yavrularımızın katili. İnanıyorum ki sizler bu hassasiyeti göstereceksiniz. Özellikle son dönemde çok sık şikayetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütleri ile mücadele konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok daha büyük bir gayret bekliyorum\" diye konuştu.

\"SUÇLARIN TAKİBİNİ YAPMAKLA GÖREVLİ GÜVENLİK KUVVETLERİMİZDEN BAZILARI ONLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEDİR\"

Erdoğan, \"Şayet bir yerde suç oranı yükselmişse iki ihtimal vardır; birinci ihtimal suçların takibini yapmakla görevli güvenlik kuvvetlerimizden bazıları onlarla iş birliği içindedir. Bu durumda hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz misali zaten beyhude bir mücadele veriliyor. Yapılması gereken önce içerinin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimizin sayı, teçhizat ve istihbarat yönünden zayıflığı söz konusudur. Bu sorunun çözümü hepimizin görevidir\" ifadelerini kullandı.

\"İSTİYORUZ Kİ GECELERİ DE HALKIMIZ EMNİYET İÇİNDE OLSUN\"

Yeni hizmete giren motosikletlerin, suçla mücadeleye önemli katkılar sağlayacağına değinen Erdoğan,\" Bizim gençliğimizin en önemli figürlerinden olan bekçilik sisteminin yeniden hayata geçirilmesinden mennuniyet duyuyoruz. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyet içinde olsun\"dedi. Erdoğan, vatandaşları da güvenlik güçlerine sahip çıkmaya çağırdı.

FETÖ\'NÜN VERDİĞİ ZARAR...

\" \'Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz\' diyerek sözü FETÖ\'ye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yapılması gereken önce içerinin temizlenmesidir. FETÖ\'nün ülkemize verdiği en büyük zararlardan biri de polis ve jandarma teşkilatlarına verdiği zarardır. Bu eksikleri suratle gideriyoruz\" diye konuştu.

\"GAYET GÜZEL BİR KÜLLİYEYE İSTANBUL İNŞALLAH KAVUŞMUŞ OLACAK\"

\"Hasdal\'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz\" diyen Erdoğan, \"Bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak ve burası gerek büyüklüğü itibarıyla gerek ihtiyaca cevap verme noktasında, ihtiyaca göre bir projelendirmeyle gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak\" şeklinde konuştu.



\"KAZA HABERLERİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ\"

10 günlük bir bayram sürecini girileceğini hatırlatan Erdoğan vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sizler yolların kuralını bir kenara koyar da, duygusallıkla hareket eder, hız yapma noktasına gelirseniz, hem ailelerinizi üzer, hem bizi üzersiniz. Bu kaza haberlerini duymak istemiyoruz\"diye konuştu.

200 MOTOSİKLET TESLİM EDİLDİ

Dolmabahçe\'deki törende Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 200 motosiklet teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın Kısıklı\'dan çıkışı

- Dolmabahçe camiinden detaylar

- Erdoğan\'ın camiden çıkışı

- Törenden genel ve detay görüntüler