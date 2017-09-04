DHA İSTANBUL - (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇATALCA\'DA KONUŞTU...

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Myanmar\'da çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD\'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz\"

\" Myanmar sürecini de ayın 19\'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda en geniş manada gündeme getireceğiz\"

\"Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20\'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabiiki biz bu görüşmelerimizle netice aldığımız veya alacağımız liderler var liderler var. Herkes aynı hasasasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar. Biz görevimizi yapacağız\"

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in (21) son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninin ardından Çatalca Ak Parti İlçe Teşkilat binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bina önünde toplananlara hitaben bir konuşma yaptı. \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Er Gürel Ailesi\'ne taziyelerini iletti ve şehitlik makamının önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı\'nın sonuna gelindiğini ve İslam dünyasının içerde ve dışarda büyük mücadeleler ve savaşlarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, Myanmar\'da yaşananlara değindi.

\"BÜTÜN BU KATLİAMLAR KARŞISINDA İNSANLIK MYANMAR KATLİAMINA SESSİZ KALDI\"

\"Myanmar\'da çok büyük katliamlar yapıldı\" diyen Erdoğan, \"Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı.

Televizyonlarda öyle zannediyorum o Myanmar\'ın, Müslümanların düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD\'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz\" dedi.

\"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUNDA EN GENİŞ MANADA GÜNDEME GETİRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Myanmar sürecini de ayın 19\'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem

Başkanı olarak 20\'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabiiki biz bu görüşmelerimizle netice aldığımız veya alacağımız liderler var liderler var. Herkes aynı hasasasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar. Biz görevimizi yapacağız\" ifadelerini kullandı.



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-Erdoğan\'ın konuşması

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04.09.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170904080