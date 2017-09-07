DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle - geniş haber) THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'NİN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 





İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi\'nin babası İslam Ekşi son yolculuğuna uğurlandı. Maltepe Merkez Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi\'nin 70 yaşında hayatını kaybeden babası İslam Ekşi için Maltepe Merkez Camii\'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ekşi\'nin ailesi ile yakınları katıldı. Bilal Ekşi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Ekşi\'nin tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. İslam Ekşi, Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taziyelerin kabulü

-Cenaze törenine katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Genel ve detaylar

