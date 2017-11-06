DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle) - ERDOĞAN YENİ AKM'Yİ TANITTI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İnşallah 2019 ilk çeyreğinde bitireceğiz\"

“Bilimsel verilere rağmen, bu binanın yıkılıp yeniden inşasına karşı yürütülen direnişin kültür sanat hassasiyetinden değil, ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz\"

“Ülkemizde taş üzerine taş koydurmamayı maharet sanan, bunun için sistemin açıklarını, tüm zaaflarını kullanan hatta dışarıdan da ciddi destek alan, adeta kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor. Biz ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum gün bu lobiyi teşhis ve teşhir etmiştik. Başbakan olduk. Bu lobinin Türkiye\'nin her yerinde aynı faaliyeti gösterdiğini gördük. Cumhurbaşkanı olduk. Avrupa\'dan Amerika\'ya kadar dünyanın dört bir yanında yine aynı lobinin uzantılarıyla karşılaştık\"

“AKM\'nin yeniden inşaatına karşı çıkan zihniyetle, Türkiye\'nin terör örgütleriyle mücadelesini engellemeye çalışan anlayış aynıdır. İstanbul\'da inşa ettiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projelerimizi engellemek için çalışan güçlerle, Suriye ve Irak\'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan eller de aynıdır\"

“Yeniden ama daha büyük, daha işlevsel, daha modern bir şekilde inşa edilecek Atatürk Kültür Merkezi\'nden en çok yıllardır bu projeyi sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Fakat onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmaktan alıkoyamazdı, alıkoyamadı\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yeni proje tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıya Erdoğan\'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, proje müellifi Murat Tabanlıoğlu, modacı Cemil İpekçi sanatçılar Ajda Pekkan, Orhan Gencebay ve Fatih Ürek gibi isimler de katıldı.

KURTULMUŞ\'TAN SLOGAN UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan önce konuşan Numan Kurtulmuş, salonda bulunan gençlere hitaben, “Bu bir tanıtım toplantısı olduğu için genç kardeşlerimin heyecanlarını anlıyorum. Cumhurbaşkanımız çıkınca burada çeşitli sloganlar söyleyeceğinizi de biliyorum. Eğer müsaade ederseniz bugün bunu bir tanıtım projesi, bir sanatsal etkinlik olarak görelim. Bu proje ile ilgili tabi ki alkışlayacağız, tebriklerimizi teşekkürlerimizi açık bir şekilde göstereceği ama müsaade ederseniz fazla sloganlarla Cumhurbaşkanımızın konuşmasını kesmemenizi tavsiye ediyorum\" dedi. Kurtulmuş ayrıca AKM binasından kullanılacak malzemelerin yerli olacağına dikkat çekerek, “Yerli ve milli bir bina olacaktır\" diye konuştu.

“ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAALESEF TALİHSİZ BİR MEKANDIR\"

Daha sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2019\'un ilk çeyreğinde inşallah tamamlanıp hizmete girdiğinde, Atatürk Kültür Merkezi İstanbul\'umuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir. Atatürk Kültür Merkezi maalesef talihsiz bir mekandır. İlk gündeme geldiği 1930\'larda başlayan macerası, yaklaşık 40 yıl sonra ancak 1969\'da sonuçlanabilmiştir. Açılışından bir yıl sonra ise bu kez yangın sebebi ile kapılarını tekrar kapatmak zorunda kalmıştır. 1977 yılından yeniden açılışının ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmetler elbette önemlidir. 2007 yılından itibaren çeşitli vesilelerle farklı kurumlar tarafından yapılan incelemeler, bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir\" dedi.

“ONCA KAVGA-GÜRÜLTÜNÜN ARDINDAN NİHAYET BİLİMİN, AKLIN, MANTIĞIN YOLUNA GELİNMİŞTİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilimsel verilere rağmen, bu binanın yıkılıp yeniden inşaasına karşı yürütülen direnişin kültür sanat hassasiyetinden değil, ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga-gürültünün ardından nihayet bilimin, aklın, mantığın yoluna gelinmiştir. Atatürk Kültür Merkezi\'nin yıkılarak yeniden inşa süreci başlamış oluyor. Türkiye 10 yıl önce yapması gereken bir işe ancak bugün başlayabiliyor. Bundan dolayı çok üzgünüm. Çünkü çoktan biz AKM\'yi bitirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuş olacaktık. Şimdi ben ekranları başında bizleri izleyen tüm milletime sesleniyorum. Ülkemizin kaybettiği bu 10 yılın hesabını kim verecek? Çünkü bu engellemeyi yapanların sırtında yumurta küfesi yok. Kaybettikleri hiçbir şey de yok. Sadece ülkemize kaybettirdikleri var. Bu zihniyet bizim karşımıza her alanda çıkıyor\" dedi.

“AVRUPA\'DAN AMERİKA\'YA KADAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA YİNE AYNI LOBİNİN UZANTILARIYLA KARŞILAŞTIK\"

Erdoğan, “Ülkemizde taş üzerine taş koydurmamayı maharet sanan, bunun için sistemin açıklarını, tüm zaaflarını kullanan hatta dışarıdan da ciddi destek alan, adeta kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor. Biz ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum gün bu lobiyi teşhis ve teşhir etmiştik. Başbakan olduk. Bu lobinin Türkiye\'nin her yerinde aynı faaliyeti gösterdiğini gördük. Cumhurbaşkanı olduk. Avrupa\'dan Amerika\'ya kadar dünyanın dört bir yanında yine aynı lobinin uzantılarıyla karşılaştık. AKM\'nin yeniden inşaatına karşı çıkan zihniyetle, Türkiye\'nin terör örgütleriyle mücadelesini engellemeye çalışan anlayış aynıdır. İstanbul\'da inşa ettiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projelerimizi engellemek için çalışan güçlerle, Suriye ve Irak\'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan eller de aynıdır. Günümüzde küresel ve bölgesel güç mücadeleleri öylesine kural, kaide, ahlak tanımaz bir hale gelmiştir ki, bedeli milyonlarca insanın hayatı olan alçakça bir oyun hergün yeniden sahnelenmektedir\" diye konuştu.

“EN ÇOK YILLARDIR BU PROJEYİ SABOTE ETMEK İÇİN UĞRAŞANLARIN YARARLANACAĞINI DA BİLİYORUM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz diğer tüm alanlarda olduğu gibi, proje tanıtım töreninde bir arada bulunduğumuz AKM\'nin yeniden inşası konusunda da sabırlı ve kararlı bir duruş sergiledik. Dikleşmedik ama dik durduk. Ötekiler gibi ahlakı ve hukuku bir kenara bırakmadık. Ama hedeflerimizden de taviz vermeden işte bugüne geldik. Yeniden ama daha büyük, daha işlevsel, daha modern bir şekilde inşa edilecek Atatürk Kültür Merkezi\'nden en çok yıllardır bu projeyi sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Fakat onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmaktan alıkoyamazdı, alıkoyamadı. Milletimizin yapılanları ve bunları inşa edenleri olduğu gibi, engel olanları da gördüğüne inanıyoruz. AKM\'yi inşallah 2019 ilk çeyreğinde bitireceğiz. Nasıl ki Harbiye Kongre Merkezi\'ni 17 ayda yerin dibine girerek bitirdiysek, inşallah bunu da kısa zamanda bitireceğiz\" dedi.

TAKSİM MEYDANI\'NA YENİ DÜZENLEME

Erdoğan, “Taksim Meydanı\'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu\'ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından, Mete Caddesi\'nden Taşkışla\'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi\'nin önünde bir araç trafiğini görmeyeceksiniz. Aynı şekilde Marmara Oteli\'nin önünde de araç trafiğini görmeyeceksiniz. Orada da yer altına alınmak suretiyle tamamen yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı\'nı göreceksiniz. Dolayısıyla Taksim Meydanı\'nın bu yayalaştırma süreci, yeni peyzaj düzenlemeleriyle birlikte meydana farklı bir zenginlik getirecektir. İnşallah 2500 kişi içeride programları izleyecek ama, bunun dışında da, dışarıda dev ekrandan halkımız meydanda gezecek. Oradaki çimlerden ya da banklar üzerinden ekrandan veya ayakta orayı izleme fırsatı bulacak. Dünyada gelişmiş ülkeler meydanları ile anılır. Hepsinin kendilerine has dev meydanları vardır. Bizim maalesef bu tür meydanlarımız hep yok edildi, yok oldu. İnşallah Taksim yeniden o özelliğine kavuşacak. Bunun yanında yeni adımlar inşallah Ankara\'mıza da atacağız. Orada da yine böyle meydanlarımıza kavuşacağız\" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE\'Yİ, MİLLETİMİZİN ULAŞTIĞI SEVİYEYİ GÖRSELER TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Proje üretemeyenlerin, icraat ortaya koyamayanların, bu konuda topluma güven veremeyenlerin milleti hedef alan, millete hakaret eden tavırları ise içinde bulundukları çaresizliğin ifadesidir. Halbuki çalışsalar, terleseler, dirsek çürütseler, ufuklarını genişletseler, kendi küçük dünyalarından kafalarını kaldırıp gerçek Türkiye\'yi, milletimizin ulaştığı seviyeyi görseler tüm sorunlar çözülecek. Bunun yerine sen, ben, bizim oğlan mantığı ile hareket ederek küçük olsun, benim olsun kolaylığına kaçtıkları sürece milletimiz onları yedek kulübesinde tutmayı sürdürecektir\" dedi.

“TÜRKİYE TAKLİT SEVİYESİNİN BİLE GERİSİNDE BİR KÜLTÜR ÜRETİMİNE MAHKUM EDİLMİŞTİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde bir kesim eskiden beri belirli alanları kendi tekelinde görmekte, kimseleri buraya yaklaştırmamaya çalışmaktadır. Kültür ve sanat da bu alanların başında geliyor. Şu acı gerçeği hep birlikte tespit etmek zorundayız. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, Osmanlı döneminde, 3 tarzlı siyasetten muasırlaşma yolu konusunda kati bir tercih ortaya konulmuştur. Ancak sorun bu tercihin altının doldurulamamış olmasıdır. Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkum edilmiştir. Sonuçta karşımızda bir yandan kendi tarihine sırtını dönmüş, diğer yandan ise benimsediğini iddia ettiği batı dünyasında esamesi okunmayan bir ülke manzarası ortaya çıkmıştır. Ağızlarını her açtıklarında muasırlıktan, batılılıktan, Avrupalılıktan, modernlikten, çağdaşlıktan söz edenlere soralım. Dünya çapında hangi eserleri ortaya koyabilmişler? Örneğin dünya çapında bir opera sanatçısı, bir pop sanatçısı, bir aktör, bir gitarist yetiştirebilmişler mi? Nasıl dünya çapında kabul gören bir otomobil, bir uçak, bir bilgisayar, bir telefon, bir işletim fırsatı ortaya çıkartamamışsak, kültür ve sanat alanında da aynı başarısızlığı ne yazık ki yaşadık. Çünkü bu bir ortam meselesidir, bu bir iklim meselesidir, bu bir zihniyet meselesidir. İklim çorak olunca bir taraf kavrulurken, diğer taraf yeşermiyor. Aslında hedef doğru idi ama yöntemler yanlış olunca neticeye ulaşılamadı\" diye konuştu.

“BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN DAHA FARKLI YÖNTEMLER UYGULUYORUZ\"

Erdoğan, “Bugün biz de Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ortaya konulmuş olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz. Sadece bu hedefe ulaşmak için daha farklı yöntemler uyguluyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye\'yi 3 kat büyütmüş olmamız, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en iddialı, en başarılı çağdaşlaşma ve modernleşme hamlesidir. Atatürk Kültür Merkezi\'nin yerine inşa edeceğimiz yeni eser de işte bu anlayışın bir yansıması olacak. Projenin ilk AKM\'nin tasarımcısı olan merhum Hayati Tabanlıoğlu\'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması hem hedefin aynı olduğunun, hem de tarihe sırt dönülmeden, tam tersine tarihten güç alınarak geleceğe doğru yüründüğünün ifadesidir. Binanın kendisi kadar burada ortaya konacak kültür sanat faaliyetlerinin zenginliği de önemli. Burada belli bir elitin gelip programları izlediği yer olmayacak. Burada tüm halkımızın, milletin gelip bu programları izlediği bir yer olacak. Yeni proje böyle bir misyon üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yüzyıldan beri hakim kültür haline gelen batı medeniyetinin yol açtığı sorunlar sadece bize mahsus değildir. Dünyanın hemen her yerinde benzer sancılara, benzer tartışmalara rastlıyoruz. Açıkçası bugün artık devam bir tüketim canavarı gibi önüne gelen her şeyi yutan batı kültürü denilen olgunun kesin bir tarifini yapmak da çok mümkün görünmüyor\" dedi.

“NE YAZIK Kİ GÖREMEDİK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 94 yılını geride bırakarak başarılı olduğunu iftiharla söylerken maalesef kültür konusunda aynı duyguları ifade edemiyoruz. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda Avrupa\'nın hukuk sistemini, sosyal hayatını, kültür ürünlerini aynen alıp, kullanmanın bizi arzu ettiğimiz hedeflere ulaştıramadığını görüyoruz. Çünkü biz muasır medeniyet anlamında batı olmakla, şeklen Avrupa\'lı olmayı maalesef birbirine karıştırdık. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak, küresel bir iddia sahibi olmak demekken kültürel taklitciliğin asırlarca sizi kendisine rakip hatta düşman görmüş bir dünyaya teslimiyet demek olduğunu ne yazık ki göremedik. Biz teslimiyeti reddediyor, Türkiye\'yi her alanda küresel düzeyde söz ve iddia sahibi bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Siyasetteki en büyük farkımızın da bu olduğuna inanıyorum\" diye konuştu.

KAFE YERİNE KIRAATHANE

Erdoğan, “Atatürk Kültür Merkezi sadece 2 bin 500 kişilik salonunda yapılan veya yapılacak olan toplantılarla anılmayacak. Tüm içerideki etkinliklere imkan hazırlayacak, gerek tiyatro noktasında, gerek kitap teşhir alanlarıyla… Ben tabi kafe demeyeceğim, oralardaki dinlenme noktasında adeta kıraathaneleriyle inşallah çok daha farklı zenginliğe sahip olacak\" şeklinde konuştu.

2019\'DA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Proje müellifi Murat Tabanlıoğlu, programda bir konuşma yaparak 2019 yılında tamamlanması planlanan binanın, 2 bin 500 kişilik olacağını, dünyanın en büyük ve en iyi akustiğe sahip binalardan biri olacağına belirtti.

OPERA PERFORMANSI

Programın başında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Serkan Kocabebek ve Erdal Erdoğan salonda bulunanlara kısa bir opera gösterisi sundular.

TOPLANTI SONRASI YOĞUN İLGİ

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, salonda bulunan yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan yanına gelenlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan kendisine gösterilen yoğun ilgili nedeniyle yaklaşık 15 dakika daha salonda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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- Opera performansından görüntüler

- Tabanlıoğlu\'nun açıklamaları

- Kurtulmuş\'un konuşması

- Erdoğan\'ın konuşması

- Erdoğan\'a gösterilen ilgi

- Detaylar



